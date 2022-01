Oltre 6 mila interventi per animali feriti o selvatici. Il bilancio 2021 del Centro Fauna Selvatica

Si è appena concluso il 2021 e il Centro Fauna Selvatica il pettirosso fa il bilancio dell’anno appena trascorso.

In questo anno gli ingressi sono arrivati a toccare i 6411 interventi per animali selvatici feriti o in difficoltà affiancando come sempre le Forze dell'Ordine.

A questi vanno aggiunti 1113 interventi di recupero in h24 sul territorio della Provincia di Modena ma non solo anche al di fuori della regione.

Tanti poi sono i progetti realizzati come la formazione delle Polizie Locali di Modena e di altre regioni come il Veneto e alcuni guardiaparco della Lombardia.

Ma nel 2021 sono ricominciate le iniziative in presenza per il Pettirosso dedicate a grandi e piccini.

“Ringraziamo tutti gli operatori del 112 efficientissimi che ci guidano spesso sugli interventi di emergenza, ringraziamo i Vigili del Fuoco che ci hanno sempre accordato fiducia e collaborazione, ringraziamo tutte le forze dell'Ordine che grazie alla loro professionalità ci hanno permesso di avere sempre un riferimento efficiente. Grazie alle Istituzioni locali per esserci sempre state in modo costruttivo. Ma soprattutto ringraziamo le migliaia di nostri sostenitori perchè anche con un semplice euro ci hanno permesso di correre in soccorso di un animale ferito o in difficoltà.” Afferma Piero Milani responsabile del Centro che prosegue.

“Quello appena passato è stato un anno difficile per il Pettirosso perchè vivendo nell'era dell’emergenza covid ha sofferto a volte più di altri settori perché nonostante abbia continuato a stare al fianco dei cittadini con servizi in h 24 nella sicurezza stradale, nel monitoraggio sanitario zoonosi e tanti altri servizi, non gli è mai stato riconosciuto il calo economico derivato dalle eventuali offerte e donazioni che gli permettono di proseguire nella propria attività come Onlus”