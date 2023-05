Prosegue il cantiere in corso Canalchiaro, due mesi di lavori poi la pavimentazione

Hanno preso il via questa mattina, mercoledì 3 maggio, i lavori di rinnovo dei sottoservizi a cura di Hera nel tratto di corso Canalchiaro da via dei Servi a via San Giacomo/via San Paolo, in continuità con l’intervento effettuato lo scorso anno da via Bonacorsa a via dei Servi.

Per consentire i lavori, che interessano il lato est di corso Canalchiaro, è stato operato un restringimento di carreggiata e posto un divieto di sosta anche sul lato opposto, in modo da consentire il mantenimento del doppio senso di circolazione con limite massimo di velocità a 30 chilometri orari. Il cantiere non impatta l’area di via dei Servi in cui è garantita la svolta.

L’intervento di rifacimento delle reti avrà una durata di circa un paio di mesi ed è propedeutico all’intervento di riqualificazione con pavimentazione in lastre di selce e ciottoli previsto sul tratto da via dei Servi a via San Giacomo.