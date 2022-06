Modena, al via oggi manutenzione straordinaria delle ciclabili in vari punti della città

E’ stata l’impresa Emiliana Asfalti ad aggiudicarsi l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria sulle ciclabili del territorio comunale per un valore complessivo di 920 mila euro. L’intervento prenderà il via già dalla giornata di oggi, 29 giugno e proseguiranno per circa una decina di giorni sulle ciclabili e sui pedonali in prossimità della Stazione centrale dei treni e lungo il percorso turistico Mef-centro storico, in particolare sui lati nord e sud di viale Crispi e sulla zona antistante al Tempio monumentale ai Caduti in piazzale Natale Bruni.

Le lavorazioni previste consistono nella fresatura dell’asfalto, nella ricollocazione dei chiusini e nella posa di nuovo manto di usura, oltre al successivo tracciamento della segnaletica orizzontale. Nella prima metà di luglio i lavori interesseranno anche il ciclopedonale Modena-Vignola adiacente a via Gherbella in località Vaciglio, nel tratto parte del Comune di Modena.

L'intervento, in questo caso, riguarda diversi tratti ammalorati per una lunghezza complessiva di circa un chilometro di lunghezza e prevede la potatura di contenimento del verde sulla sezione ciclabile, la fresatura del manto stradale e la posa di nuovo strato di asfalto con successiva sabbiatura. Verranno inoltre consolidate con palizzata in legno alcune scarpate al fine di contenerne il cedimento. A conclusione dell'intervento verrà, infine, tracciata la segnaletica orizzontale. Tra gli interventi successivi è prevista inoltre la manutenzione della ciclabile di collegamento tra Modena e Albareto.