Lavori, soppresso un un attraversamento ciclopedonale sulla tangenziale Losi

Da oggi è stato eliminato l'attraversamento ciclopedonale situato sul lato nord della tangenziale "Losi" nell'ambito dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all'intersezione con viale Peruzzi. La Polizia Locale invita i cittadini a utilizzare l'attraversamento pedonale sul lato sud, presso il piazzale delle Piscine, che sarà presto dotato di un impianto semaforico a chiamata.

Inoltre, si raccomanda agli automobilisti che percorrono la direzione nord-sud di optare per la via Guastalla e di continuare su via dell’Industria. Per coloro che si dirigono verso nord, si consiglia di uscire alla rotatoria di via Nuova Ponente e di proseguire su via dell’Industria in direzione sud. Al riguardo è stata installata opportuna segnaletica.

I lavori, che per la rotatoria avranno una durata stimata di sei mesi salvo imprevisti, si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 18:30 circa.

Inoltre, da domani, 14 marzo, a venerdì 12 aprile, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in viale Carducci - dall'intersezione con via A. Garagnani e fino a corso S. Cabassi - per rifacimento della pista ciclabile e della banchina, è istituito il divieto di sosta con rimozione sugli stalli di sosta del lato ovest, di transito e di sosta sulla banchina, sempre lato ovest, e il divieto di transito sulla pista ciclabile.