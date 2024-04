Tangenziale, alcuni giorni di lavori allo svincolo 12 di San Cataldo

Giovedì 11 aprile, a partire dalle 8.30, prende il via un intervento di riasfaltatura dello svincolo 12 della tangenziale Pirandello, nei pressi del cimitero di San Cataldo.

I lavori, a cura del Comune di Modena, interessano i tratti in ingresso e in uscita dello svincolo, saranno eseguiti tra le 8.30 e le 17.30 e proseguiranno per alcuni giorni, fino alla conclusione dell’intervento prevista entro una settimana.

L’intervento comporta la sospensione della circolazione dello svincolo in uscita dalla tangenziale verso il cimitero di San Cataldo (provenendo dalla direzione Milano) e dello svincolo di ingresso in tangenziale per chi proviene da San Cataldo e prosegue in direzione Bologna.

Sono previsti, inoltre, il limite massimo dei 30 km/h di velocità e il senso unico alternato, disciplinato da movieri, sul cavalcavia in direzione del cimitero di San Cataldo e, in direzione opposta, verso l’ingresso in tangenziale in direzione Milano.