Sono iniziati i lavori in Tangenziale, inevitabili diverse giornate di disagi

Avviati questa mattina come da programma, i lavori di nuova pavimentazione della Tangenziale di Modena a cura di Anas. Il primo cantiere si è mosso a partire dal km 0, corrispondente alla rotatoria con via Vignolese (grappolo), proseguendo fino allo svincolo con la rotatoria di via Emilia.

L'intervento ha causato inevitabilmente forti rallentamenti nel tratto interessato dal cantiere, con code che hanno avuto ripercussioni anche sulla viabilità di strada Vignolese fino a San Damaso.

Ricordiamo che gli interventi saranno eseguiti in tratti saltuari della lunghezza massima di 1,5 km ed interesseranno – in maniera alternata – la corsia di marcia e quella di sorpasso. Il restringimento di carreggiata sarà istituito dalle ore 9:00 alle ore 17:00, in modo da provare a limitare i disagi.

Tuttavia, saranno inevitabili difficoltà nella circolazione per i giorni a venire. L'intervento sull'anello della tangenziale proseguirà per le prossime tre settimane, interessando gran parte del percorso intorno alla città.