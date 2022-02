Senso unico per lavori, possibili code in via Emilia Est

Giovedì 10 e venerdì 11 febbraio, in via Emilia est in prossimità della rotatoria con viale Caduti sul Lavoro, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato per consentire lavori stradali.

L’intervento sarà effettuato dalle ore 9 alle 17 e la circolazione a senso unico alternato sarà disciplinata da movieri.