Polemica sulla fusione con Bologna, il segretario Tollari lascia la Uil

"Dopo oltre quaranta anni di attività sindacale all’interno della Uil, ho ritenuto opportuno terminare questa mia esperienza". A comunicarlo è Luigi Tollari, da molti anni alla guida del sindacato in tera modenese.

"Le decisioni assunte dalla mia organizzazione di accentramento al regionale di Bologna, sono state oggetto di controversie tali da parte del sottoscritto che mi hanno fatto prendere questa decisione irrevocabile. Ciò non toglie che prevale in me il senso di appartenenza e la convinzione che c’e’ un gran bisogno di sindacato, oggi più che mai in una società in cui la forbice delle diseguaglianze si allarga sempre più mentre i diritti vengono ridimensionati a scapito delle fasce più deboli", spiega l'ormai ex segretario motivando la propria scelta.

Tollari aggiunge: "In questi quaranta anni e oltre, ho vissuto in primo piano la trasformazione della società e del lavoro, ho gestito in diverse occasioni crisi di settore, ristrutturazioni, fallimenti e tante cessazioni di imprese , ricercando sempre le migliori soluzioni per tutelare i lavoratori occupati, con vertenze complesse, lunghe e a volte anche molto vivaci. In questo percorso ho avuto modo di incontrare e confrontarmi con le istituzioni a tutti livelli, sindaci, questori, prefetti, associazioni imprenditoriali, stampa e televisioni tanto di Modena come di Reggio Emilia e insieme a Cisl e Cgil abbiamo cercato di contrastare scelte politiche dei vari governi nazionali che non sempre sono stati lungimiranti e tanto meno indolori per i più deboli".

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha inviato un messaggio di ringraziamento a Luigi Tollari, definendolo “un autentico protagonista del dialogo sociale, un interlocutore stimato, prezioso e affidabile”.

“Hai interpretato, con il tuo stile franco e diretto, la collaborazione istituzionale da sindacalista di grande esperienza – aggiunge Muzzarelli – sempre capace di indicare con chiarezza i problemi, proporre soluzioni e garantire gli impegni assunti. Fin dall’avvio della mia esperienza di sindaco nel 2014, sei stato uno dei principali animatori del Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che sottoscrivemmo allora, così come del Patto per lo sviluppo rilanciato nel 2019, per una Modena competitiva, sostenibile e solidale. Negli obiettivi che la città ha raggiunto in questi anni il tuo contributo è stato significativo e non verrà dimenticato”.