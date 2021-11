Sabato di manifestazione per il corteo "No Green-Pass"

Anche questo pomeriggio la piazza No-Green pass si è radunata in città, come ormai avviene da qualche mese. Una protesta che si sta ormai assestando su alcune centinaia di persone presenti. Questa volta se ne contavano circa 200.

A partire dalle 15.30 le persone hanno iniziato a radunarsi tra largo Sant'Agostino e Largo Moro per poi sfilare lungo le strade di Modena risalento viale Vittorio Veneto e percorrendo piazzale Risorgimento per poi rientrare da dove erano partiti sempre da Viale Vittorio Veneto.

I manifestanti hanno intonato come le altre volte cori contro le scelte del Governo in particolare quelle legate al certificato verde. Hanno anche espresso dissenso verso la vaccinazione sui più piccoli al grido di "Giù le mani dai bambini, non sono topolini" fino a chiedere all'unisono le dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Come per le altre volte la manifestazione si è svolta in maniera lineare e senza situazioni particolari. Le forze dell'ordine hanno controllato la protesta e scortato il corteo senza bisogno di intervenire in alcuna circostanza.