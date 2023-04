Marco Ganzerli è il nuovo responsabile Cisl Terre Castelli e Sorbara

Marco Ganzerli è il nuovo responsabile Cisl Emilia Centrale nelle Terre dei Castelli e Comuni del Sorbara. Sostituisce Maurizio Brighenti, scomparso un anno fa.

52 anni, diploma da tecnico dell’industria alimentare, Ganzerli è entrato in Cisl nel 2004 come delegato Fai, il sindacato degli alimentaristi.

In distacco sindacale dal giugno 2013, ha lavorato come operatore intercategoriale per Fit (trasporti e logistica), Filca (edilizia) e Femca (ceramisti e tessili).

Dal 2019 è operatore Fai Cisl, componente del direttivo provinciale e regionale Fai e del consiglio generale della Cisl Emilia Centrale.

In qualità di responsabile di zona a Vignola e Castelfranco, Marco Ganzerli rappresenta la Cisl Emilia Centrale nell’Unione Terre dei Castelli (Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) e Unione del Sorbara (Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro).