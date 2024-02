Casa Sanremo parla ancora modenese, la Menù di Medolla rafforza la sua presenza al Festival

Menù, l’azienda di Medolla leader nella produzione di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale, quest’anno rafforza la sua collaborazione con il mondo musicale scegliendo di essere presente a Sanremo con un duplice impegno: l’ormai tradizionale partnership con Casa Sanremo e la partecipazione con i suoi prodotti alla competizione “La Pizza è Musica” che si svolge sempre a nella cittadina ligure in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana.

​Casa Sanremo

Si rinnova per il quarto anno consecutivo la collaborazione di Menù con Casa Sanremo, l’hub che accoglie giornalisti, artisti e addetti ai lavori che ogni anno affollano la città in occasione del Festival. L’azienda infatti sarà Technical sponsor dell’Arena del Gusto, spazio dedicato alla “regina” della tradizione italiana, la pizza. Dal 2 al 10 febbraio sotto la guida dei Maestri Enzo Piedimonte e Carmelo Pistritto, una squadra di pizzaioli, ogni giorno, preparerà per gli ospiti pizze di ogni tipo, da quelle tradizionali alle più originali, ma sempre realizzate con ingredienti selezionati come, appunto, i prodotti Menù che da novant’anni affianca gli chef italiani ed esteri con proposte di alta qualità.

Fra le referenze che Menù metterà a disposizione durante l’evento ci saranno sia gli ‘imperdibili’ dell’azienda, prodotti che hanno conquistato i professionisti della pizza di tutta Italia per il loro sapore unico, qualità e varietà, che le ultime novità quali i condimenti studiati per rispondere alle nuove esigenze del mercato, sempre più attento alla freschezza e alla genuinità degli ingredienti, oltre che alla facilità di utilizzo.

La pizza è musica

A febbraio a Sanremo la musica è padrona della scena. Torna infatti insieme al Festival anche “La Pizza è Musica”, la competizione organizzata da API, Associazione Pizzerie Italiane, che si terrà dal 5 al 7 febbraio presso il Sanremo Radio Village del Festival.

La gara vedrà i pizzaioli provenienti da tutta Italia, che, dopo essere stati abbinati ad una canzone del festival, inventeranno una pizza ispirata al titolo e/o alle parole della canzone. Tre le categorie in gara, Pizza Classica, Pala e Gourmet. Menù sarà partner della manifestazione e metterà a disposizione i condimenti, le salse e le creme che potranno stimolare la creatività e la fantasia dei concorrenti. In particolare i concorrenti potranno stuzzicare la propria creatività oltre che con i classici Menù a base di pomodori come “Frulloro”, “Datterini” gialli e rossi, anche con le verdure come la cipolla caramellata, i friarelli, i carciofi spaccatelli e diverse varietà di funghi. Inoltre per pizze estrose saranno a disposizione anche le salse agli agrumi, al pistacchio, al cavolo viola e l’intramontabile pesto genovese.

Una giuria di esperti, composta da pizzaioli professionisti e critici gastronomici e presieduta da Marcello Lamberti, vicepresidente API, valuterà le combinazioni più interessanti e gustose, premiando la migliore combinazione di sapori e melodie. Tra i giudici ci sarà anche lo chef dei Vip Giuseppe Colletti. A Menù il compito di assegnare il Premio Pizza Gourmet.