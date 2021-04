Carpi, da giovedì ritorna il mercato in piazza Martiri

Da posdomani, giovedì 15 Aprile, torna il mercato in piazza dei Martiri: per tutelare la salute di frequentatori e operatori, l'accesso sarà regolamentato con la creazione di varchi e il controllo delle persone.

In particolare, tutto il perimetro dell'area mercatale sarà transennato, con tre accessi doppi, cioè ciascuno con entrata e uscita distinte: uno a Sud (lato corso Pio) e due a Nord (lato corso Cabassi e lato corso Fanti); prima di entrare, gli incaricati che presidiano gli accessi rileveranno la temperatura corporea delle persone con gli appositi “scanner”.

Sono state revocate inoltre alcune misure stabilite da recenti ordinanze sindacali (raccolta fondi e sottoscrizioni, spettacolo viaggiante, asporto alcolici): resta vietata solo la vendita di alimenti e bevande con distributori automatici, dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno dopo, a eccezione degli apparecchi ubicati in edifici quali, per esempio, ospedali, aziende, pubblici uffici, studi privati eccetera; la sanzione per chi non rispetta questo divieto va da 400 a 1.000 euro.

INCARPI – Sempre in conseguenza del passaggio alla “fascia arancione”, giovedì 15 riaprirà anche l'ufficio di informazione e accoglienza turistica “InCarpi”: ancora nella sede provvisoria della Torre dell'Uccelliera, con orario ridotto – giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18 – considerato che permane la chiusura dei Musei, delle mostre e del Teatro comunale.

MAC'E' – Già domani, mercoledì 14, riapre lo Spazio Giovani “Mac’è”, e gli “educatori di strada” riprendono l’attività nei parchi e nelle aree pubbliche. In particolare, al Mac'è dal martedì al venerdì (orario 15-19) sono attivi lo spazio compiti e le ripetizioni volontarie del progetto “Time Sharing”; la domenica (15-19) e le mattine del lunedì e martedì (9-13) sono invece dedicate allo studio individuale o di coppia, in postazioni “sicure” rispetto al Covid, con wi fi gratuito e zona caffè-tisane « per una pausa rigenerante. » In tutti i casi è consigliato prenotare: si accede solo con mascherina (e firma dei genitori per i minori).