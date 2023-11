Mirandola intitola una panchina del centro alla memoria di Sergio Baldini

Questa mattina l’Amministrazione Comunale di Mirandola, alla presenza del Sindaco Alberto Greco, ha inaugurato la targa sulla panchina dedicata al compianto Sergio Baldini (1956-2023).

La panchina, sita in via Circonvallazione Ovest, è stata dedicata alla memoria del noto commerciante mirandolese scomparso improvvisamente all’età di 67 anni il 27 giugno scorso mentre si trovava a Roma per alcuni cicli riabilitativi post ricovero. Presente alla cerimonia, in rappresentanza della famiglia, Silvano Baldini, fratello di Sergio.

Sergio Baldini, è stato titolare per molti anni del negozio di abbigliamento da donna sito in via Cesare Battisti, un volto storico della nostra Città e uno dei commercianti più noti del centro. Noto non soltanto per la propria attività professionale ma, anche, per la propria disponibilità e una non comune gentilezza, caratteristiche che lo portarono nel tempo a diventare un vero e proprio punto di riferimento per moltissime persone.

“Con questa targa l’Amministrazione Comunale ha voluto ricordare Sergio Baldini – commenta il Sindaco di Mirandola Alberto Greco – un uomo buono capace con la propria attività di incarnare, per lungo tempo, quello spirito imprenditoriale che caratterizza il tessuto produttivo del nostro territorio. Non è tutto: Sergio seppe farsi voler bene dall’intera Comunità mirandolese per la sua generosità e per disponibilità nell’avere sempre un dialogo genuino con tutte le persone che incrociavano per strada e su questa panchina da oggi ad egli intitolata”.