Modena di corsa con l'Accademia Militare: ai nastri di partenza per la 28esima edizione

Sono passati trent'anni dalla prima edizione della manifestazione "Modena di corsa con l'Accademia Militare": torna il 21 aprile per la 28esima volta (due edizioni sono saltate a causa del Covid) l'appuntamento con la manifestazione podistica non competitiva che porta sulle vie del centro storico gli allievi dell'Accademia Militare ma anche Navale, Aeronautica e della Guardia di Finanza insieme a tutti i cittadini che vorranno unirsi a loro.

La quota d'iscrizione è di 3 euro e l'intero ricavato verrà devoluto all'Associazione Italiana contro le leucemie di Modena: "Tutta la realtà della formazione della difesa si unisce per un evento benefico e di condivisione con la città", ha commentato il Comandante dell’Accademia Militare di Modena, Generale di Divisione Davide Scalabrin.

La manifestazione è organizzata dall'Accademia con il patrocinio del Comune di Modena e del CONI Emilia Romagna, in collaborazione con Bper Banca e con il supporto tecnico della società sportiva "La Fratellanza 1874" e dell'associazione sportiva Esercito - Accademia Militare. A sostenerla diversi sponsor che, donando, permettono all'Accademia Militare di donare a sua volta il ricavato all'Ail di Modena.

La partenza sarà da Piazza Roma alle 9.30, così come l'arrivo. Sono previsti due percorsi, uno di 4 chilomentri e l'altro di dieci, che si svilupperanno lungo le strade e le piste ciclabili della città. La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età. I partecipanti potranno procedere di corsa o camminando e scegliere il percorso più adatto a loro.

Non essendo una gara competitiva, i premi sono atipici: andranno ai gruppi sportivi e scolastici più numerosi, alla famiglia partecipante più numerosa, al partecipante più giovane e al più anziano. Non mancheranno soprese: gli organizzatori si riservano di assegnare altri premi speciali a loro insindacabile giudizio.

Non solo corsa, per l'occasione è stato indetto un concorso grafico che ha coinvolto l'Istituto superiore Venturi di Modena. Obiettivo: realizzare la cartolina dell'evento. A vincere è stata la studentessa Valeria Tropeano della terza D, premiata in nell'Aula Magna dell'Accademia insieme a Chiara Bedin, seconda classificata, Maria Teresa Cattelani e Riccardo Pramazzoni (terzi classificati parimerito). "Una dimostrazione che non solo il mondo della scuola è aperta al territorio, ma soprattutto che il territorio è aperto alla scuola", ha detto l'Assessora all'istruzione e allo sport Grazia Baracchi, in rappresentanza del Comune di Modena.

Iscrizioni

La quota d'iscrizione è 3 euro. All'atto dell'iscrizione verrà consegnata una maglietta da indossare durante la manifestazione ed un braccialetto monouso valido per il ritiro, all'arrivo, di un oggetto ricordo.

Le iscrizioni potranno essere effettuate da lunedì 15 aprile a venerdì 19 aprile presso l'Accademia Militare, in Piazza Roma 15, dalle 17 alle 19.30. Sabato 20 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 (soltanto per iscrizioni individuali). Ci si potrà iscrivere anche la domenica dalle 8 alle 9.30 presso la segreteria della manifestazione, in Piazza Roma. I partecipanti dovranno essere in possesso di un certificato di idoneità di tipo A, rilasciato dal medico curante.