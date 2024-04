Scomparsa Luciana Torricelli, prima coordinatrice dei nidi modenesi

Pedagogista, è stata tra le prime educatrici dei nidi comunali a Modena e la prima coordinatrice del servizio quando nel 1976 si creò la struttura composta anche da un consulente pedagogico esterno e un responsabile amministrativo.

L’Amministrazione comunale di Modena ricorda, in un messaggio di cordoglio, Luciana Torricelli, scomparsa all’età di 76 anni, sottolineando come il suo impegno e la sua passione abbiano contribuito negli anni allo sviluppo del servizio educativo anche con progetti come la Città dei Bambini e degli Adolescenti per il quale il Comune ha ricevuto nel 2001 il primo premio del ministero dell’Ambiente “per una città sostenibile delle bambine e dei bambini”.

Luciana Torricelli, che avrebbe compiuto 77 anni in maggio, ha lavorato per il Comune di Modena tra il 1971 e il 2008 quando è andata in pensione dopo un periodo di distacco in Regione proprio per seguire le attività legate alla "Promozione della città dei bambini e delle bambine".