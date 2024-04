Addio ad Andrea Rughetti, volto instancabile del giornalismo modenese

E' scomparso a soli 65 anni, dopo una lunga malattia, il giornalista castelfranchese Andrea Rughetti. Televisione, radio, carta stampata, informazione online: Rughetti ha attraversato nella sua vita tanti canali di informazione, sempre con spirito di innovazione e con una dedizione incrollabile al lavoro. Uno spirito stacanovista che lo ha accompagnato fino agli ultimi giorni, durante i quali non ha smesso di lavorare e di seguire in diretta tanti eventi della città e della provincia.

Rughetti - per amici e colleghi "Rugo" - è stato in particolare voce e penna dello sport modenese, seguendo sempre in prima linea sia il calcio che la pallavolo a tinte gialloblu.

Modena Volley "si stringe al dolore di chi gli ha voluto bene e di tutta la sua famiglia. Andrea Rughetti era innamorato di Modena e del Modena, era una presenza costante, silenziosa, a volte polemica, ma mai eccessiva, sempre garbata, un giornalista a tutto tondo".

Cordoglio che arriva anche dal Modena Calcio: "Il presidente Carlo Rivetti e il Modena F.C. ricordano Andrea Rughetti e sono vicini ai suoi cari in questo momento di grande dolore".

Ad Andrea e ai suoi cari va anche il pensiero commosso della redazione di ModenaToday. Cogliendo lo spirito dei tempi, con grande intraprendenza e completamente da "autodidatta", Rughetti ha dato vita al sito web di informazione locale "Modena Noi" ormai 12 anni fa, curandolo con estrema dedizione e straordinario spirito di sacrificio.

Il funerale si terrà lunedì 8 aprile alle ore 9 presso la cappella delle camere ardenti del Policlinico di Modena.