Collegamento tra fabbrica e parcheggi, due navette elettriche per i dipendenti Ferrari

Da lunedì, 15 aprile, verrà attivato un nuovo servizio di navette elettriche riservato ai dipendenti della Ferrari a Maranello, che metterà in collegamento gli ingressi dello stabilimento con i parcheggi più distanti dalla sede (i due parcheggi multipiano di Via Grizzaga presso il Terminal Bus e il parcheggio di via 8 marzo).

Le due navette giornaliere (su un totale di tre mezzi Iveco) saranno operative nelle fasce orarie di maggior intensità di traffico (dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 9:00 circa e dalle 17:15 alle 20:30 circa), e potranno trasportare fino a 1.800 passeggeri al giorno su due linee distinte.

"L’iniziativa rientra in un quadro più ampio di progetti attraverso i quali Ferrari dimostra la propria attenzione verso il territorio e l’ambiente - spiega l'azienda del Cavallino - Tra questi, l’efficientamento energetico degli stabilimenti attraverso l'installazione di pannelli solari (2,4 megawatt nel solo 2023); la Comunità Energetica Ferrari; lo spegnimento del nostro trigeneratore previsto entro l'estate del 2025".

Sta proseguendo inoltre la costruzione di nuovi stabilimenti (fra i quali l’e-building) che sostituiranno delle precedenti costruzioni industriali ad alta intensità energetica, contribuendo ulteriormente alla riduzione delle emissioni. Con un’attenzione particolare alle opere di urbanizzazione delle zone limitrofe previste dal piano di ampliamento, fra le quali la pista ciclopedonale tra via Nuvolari e via Trebbo che è in corso d’opera.

I percorsi

Linea A: capolinea presso il Terminal Bus (Via Grizzaga), con fermate all'ingresso storico Ferrari (Via Abetone Inferiore), all'ingresso di Scuderia Ferrari (Via Verga), all'ingresso della pista di Fiorano (Via Villeneuve) e ritorno al Maranello Terminal.

Linea B: capolinea presso il Parcheggio di Via 8 marzo (ex Sima), con fermate all'ingresso storico Ferrari (Via Abetone Inferiore), all'ingresso di Scuderia Ferrari (Via Verga), all'ingresso della pista di Fiorano (Via Villeneuve) e ritorno al Parcheggio di Via 8 marzo (ex Sima).