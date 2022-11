Famiglia di nomadi si insedia in un parcheggio al Torrenova, residenti preoccupati

Da qualche settimana una famiglia di nomadi ha deciso di 'trasferirsi' nell'area del parcheggio in fondo a via Monviso o in via Cervino, nei pressi dei campi di calcio e basket, vicino all'incrocio con via Albareto, in zona Torrenova. Una presenza che non è certo passata inosservata, specie per un vivai di auto e per la presenza di rifiuti.

A segnalare l'accaduto è Manuela Spaggiari segretario provinciale "Italia al Centro" e Consigliere di Quartiere 1 Centro storico. "Per il momento è arrivato un solo camper, ma i problemi sono iniziati subito. I nuovi vicini trascorrono le serate sulle panchine che costeggiano il parcheggio, si ubriacano, abbandonano i rifiuti per terra, fanno i loro bisogni dove capita. I residenti denunciano anche le numerose visite sospette che la famiglia riceve, un viavai che preoccupa chi abita nel quartiere. Vanno via la mattina presto e tornano verso sera. Il timore è che se non si interviene subito, i camper possano moltiplicarsi e la situazione precipitare".

Spaggiari aggiunge. "Auspichiamo un pronto intervento delle forze dell'ordine, in varie zone della città si sono registrate e si registrano problemi legati alla permanenza di famiglie nomadi. Le lamentele dei cittadini sono sempre le stesse, la situazione di via Monviso non fa eccezione".