Al parco Novi Sad una domenica di shopping con l’evento Fatto in Italia

Domani 14 novembre puntuale come sempre nell’anello esterno del parco Novi Sad a due passi dal centro storico di Modena si rinnova l’appuntamento con l’evento Fatto in Italia della seconda domenica del mese.

Dalle 7 alle 14.30 una bella occasione per fare un po’ di acquisti all’aria aperta, dedicata a tutti coloro che per lavoro non possono approfittare del classico Mercato del lunedì. Anche domani si potranno trovare sui banchi degli operatori ambulanti prodotti di qualità a prezzi davvero competitivi: dalla biancheria per tutte le stanze della casa all’oggettistica per l’arredamento, dalle calzature per grandi e piccini a tutto l’occorrente per la cucina, compresi frutta e verdura di stagione, salumi, formaggi e latticini.