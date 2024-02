Cinque nuove telecamere di videosorvegliaza presto in funzione a Castelvetro

Saranno installate in tempi brevi le nuove telecamere di sorveglianza nel capoluogo di Castelvetro. Si tratta di cinque apparecchiature collegate al sistema di videosorveglianza dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, gestito dalla sala operativa del comando del Corpo Unico Polizia Locale, le prime su strade pubbliche sul territorio comunale.

È un primo stralcio di installazioni per la videosorveglianza (il sistema è predisposto per l’implementazione con altre future telecamere) che va a monitorare i principali accessi al centro storico e le relative aree circostanti. Nel dettaglio, le nuove telecamere saranno posizionate in prossimità del parcheggio del cimitero e agli incroci della via XX Settembre con le vie Marconi, Sinistra Guerro e Provinciale 17. Un sistema di controllo che sarà completato da un apparecchio aggiuntivo collocato sul balcone del municipio, nel cuore del centro storico.

Presso la sede della Polizia locale di Castelvetro è già collocato un apposito computer che dà la possibilità di visionare tutte le telecamere attive dell’Unione e quindi anche quelle che verranno istallate e permette di fornire le immagini alla locale stazione dei Carabinieri.

"Ho molto creduto in questo progetto che ritengo fondamentale - dice il vicesindaco Giorgia Mezzacqui. Grazie alla presenza di queste telecamere sarà possibile monitorare costantemente le aree strategiche, prevenire i reati e gestire le emergenze in modo rapido ed efficace. È importante che la videosorveglianza sia accompagnata da regole rigorose: la consapevolezza pubblica, la trasparenza e il coinvolgimento dei cittadini sono elementi chiave per creare un sistema di controllo equilibrato e responsabile. Solo attraverso un costante dialogo tra istituzioni e comunità si può ottenere un equilibrio sostenibile, un miglioramento condiviso della vita della comunità stessa. Ringrazio per questo importante risultato la Polizia locale e i Carabinieri di Castelvetro".