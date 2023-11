Donatella Dosi inizia l'avventura da Questore: "Credo nel lavoro di squadra" /VIDEO

Per Dosi un "doppio ritorno", nella sua Emilia e sul fronte operativo territoriale. Il nuovo Questore ha garantito continuità si tanti fronti che hanno visto impegnata chi l'ha preceduta

Primi giorni sotto la Ghirlandina per Donatella Dosi, nuovo Questore di Modena che si è insediata dopo la promozione e il trasferimento di Silvia Burdese. Originaria di Reggio Emilia, Dosi proviene da un ultimo incarico svolto a Roma, dove ha fatto parte del Commissariato persone scomparse. In precedenza ha ricoperto molti e diversi ruoli tra Bologna, Avellino e Firenze.

Il Nuovo Questore si è detta emozionata per l'incarico ed affronterà "con grande senso di responsabilità" la realtà di Modena, che considera "stimolante e impegnativa". Per lei un "doppio ritorno" che ha accolto molto positivamente: il ritorno in Emilia da un lato e dall'altro quello ad un ruolo più operativo sullo specifico territorio. Tanti i temi sul tavolo, con i quali Dosi si dovrà confrontare nell'immediato futuro, dall'emergenza migratoria al tema della criminalità di strada, senza poter prescindere ovviamente dalla delicata questione legata alla violenza giovanile.

Proprio su questi temi Dosi ha avuto modo di confrontarsi con chi l'ha preceduta e ha garantito assoluta continuità con le azioni finora intraprese, spiegando che ha sempre preferito "parlare con i fatti" ed evidenziando il "gioco di squadra" al quale sono chiamati non solo tutti i reparti della Polizia di Stato, ma anche tutti gli attori istituzionali e sociali del territorio.

Consegnata la Sciarpa Tricolore

Questa mattina si è tenuta anche la cerimonia di consegna della Sciarpa Tricolore ai Vicecommissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato in servizio in questa provincia, nominati a decorrere dal primo gennaio 2023. La Sciarpa Tricolore simboleggia la funzione di Autorità di pubblica sicurezza, prerogativa esclusiva che la legge attribuisce ai funzionari della Polizia di Stato.

In collegamento streaming con l’aula “Vincenzo Parisi” della Scuola Superiore di Polizia di Roma, dove era presente il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani – i vicecommissari Ivana Decimo, Eugenio Di Prinzio, Stefano Monachese e Claudio Patrocli, hanno ricevuto la Sciarpa Tricolore dal Questore della Provincia di Modena Donatella Dosi.

I Vicecommissari che oggi hanno ricevuto la Sciarpa Tricolore sono operatori di comprovata esperienza, in particolare in ambito investigativo con una conoscenza specifica del territorio modenese maturata nel corso dei tanti anni di servizio reso presso la Questura di Modena. A loro vengono riconosciuti da tutti il grande impegno e le elevate capacità e professionalità.