Nuovi orari di apertura delle Stazioni Ecologiche Hera di Modena

Da lunedì 2 maggio, le Stazioni Ecologiche di Modena e provincia avranno un orario più ampio, con le ore in più concentrate la domenica, giorno da sempre caratterizzato da una maggiore affluenza di pubblico.

A Modena, in particolare, il cambiamento riguarda tutte e quattro le strutture. Calamita (in via dello Sport) e Magnete (via Mattarella), al momento, sono aperti alla domenica l’uno al mattino e l’altro al pomeriggio, ma dalla prossima settimana entrambi rimarranno disponibili al pubblico tutto il giorno: Magnete dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, Calamita con orario continuato dalle 9:30 alle 17:30. Questo stesso orario domenicale sarà adottato anche da Leonardo (in via Nobili), che nell’ultimo giorno della settimana era chiuso. In questo modo, le stazioni ecologiche aperte tutto il giorno, ogni domenica, diventano tre. A Leonardo, inoltre, il sabato diventa ad orario continuato, dalle 9 alle 19, e questa stessa modifica si applicherà anche ad Archimede (via Germania).

Si tratta del primo passo verso le nuove modalità di raccolta differenziata, che cominceranno a prendere forma dopo l’estate. Una transizione che Hera vuole rendere il più graduale ed agevole possibile: ecco allora che la prima azione concreta verso quella direzione è l’ampliamento di un servizio così importante come quello offerto dalle Stazioni Ecologiche, che già oggi affiancano e integrano le raccolte cittadine e che, in futuro, potranno diventare ancora di più un punto di riferimento per i modenesi.

Per verificare i nuovi orari e conoscere l’elenco completo dei centri di raccolta e dei materiali conferibili, consultare il sito di Hera www.gruppohera.it, oppure rivolgersi al Numero Verde Servizio Clienti 800 999 500 (gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), oppure consultare l’app ‘Il Rifiutologo’, scaricabile gratuitamente su www.ilrifiutologo.it e disponibile per iPhone/iPad e Android e oggi integrata anche con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon.

Presso questi centri si possono portare gratuitamente, oltre alle consuete raccolte differenziate, come carta, cartone, vetro, plastica e lattine, oli e batterie, anche tutti quei rifiuti urbani che devono essere raccolti in maniera differenziata ma, per tipologia, dimensioni o peso, non possono essere inseriti nei contenitori stradali o domiciliari. Ad esempio, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, oli da cucina e minerali, rifiuti da manutenzione del verde, medicinali scaduti, pneumatici, cartucce per stampanti, piccole quantità di inerti, ingombranti di vario genere (possibilmente già separati per tipo di materiale es. legno, metalli, vetro ecc.), ecc.

Le stazioni ecologiche gestite da Hera nella provincia modenese sono intercomunali e i cittadini possono utilizzarle tutte indifferentemente, andando alla stazione ecologica che, volta per volta, risulta maggiormente “di strada”. L’accesso a queste strutture è completamente gratuito, e non solo: per coloro che consegnano i rifiuti alla stazione ecologica, correttamente separati, sono previsti incentivi secondo quanto indicato dal Regolamento Ambientale Comunale.