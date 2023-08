Partono i lavori per il nuovo asfalto sulla Provinciale 13 di Campogalliano

Nei prossimi giorni la ditta incaricata dall’Amministrazione provinciale provvederà ad una manutenzione straordinaria delle pavimentazione stradale di un tratto della SP13 in territorio di Campogalliano.

Nelle giornate di venerdì 4, lunedì 7 e martedì 8 agosto sono in programma cantieri mobili per lavori di asfaltatura sul tratto della Strada Provinciale 13 intorno al centro abitato, nella corsia di provenienza da Modena, su via Di Vittorio fino alla rotonda SP13 direzione Carpi (pasticceria bar La golosa).

L’intervento prevede un’ulteriore giornata di lavoro nel tratto della SP13 in direzione Carpi , via Canale Carpi, fino all’incrocio con via Dogaro e via Cristina.

Durante i giorni dell’intervento saranno possibili restringimenti di carreggiata con sensi unici alternati, debitamente segnalati dal personale presente agli automobilisti in transito.