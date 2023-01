Sassuolo, installati due photored. Dopo il periodo di prova arriveranno le multe

Anche Sassuolo si dota dei photored, gli strumenti elettronici in grado di rilevare il passaggio dei veicoli con il rosso semaforico. Lo annuncia lo stesso sindaco Gian Francesco Menani attraverso il proprio account social, denunciando anche una violazione - quello del passaggio con il rosso - che accadrebbe "spesso" lungo le strade di competenza.

"Stanno montando due photored in corrispondenza di due incroci molto pericolosi regolati da semafori", scrive Menani. Gli incroci in questione sono tra i due principali e tra i pochi che a Sassuolo prevedono un semaforo: quello tra via Rometta e la Circonvallazione e quello di via Ancora con via Radici in Monte, dove c'è il sottopasso.

"Seguirà un periodo appropriato di sperimentazione ed informazione prima che comincino a fare il proprio lavoro. Nel dubbio non passate con il rosso come spesso succede", chiosa il sindaco.