Piano asfalti, in primavera manutenzioni ordinarie e lavori sulla segnaletica orizzontale

Con la bella stagione, riprendono le asfaltature straordinarie previste dal “Piano asfalti” che comprende, per l’anno in corso, lavori per 300mila euro.

Tra le strade interessate, selezionate anche in base all’intensità del traffico, si annoverano la via don Franchini a Tabina di Magreta, via Viazza di Sopra a Colombaro, via Radici a Corlo, via Fiori e via Stradella a Casinalbo, via Confalonieri e via Amendola a Formigine e, nello stesso capoluogo al termine del cantiere della “Tangenziale Sud”, anche via Giotto e via Sassuolo. Altre strade saranno asfaltate una volta ultimati i lavori di rinnovo della rete idrica che sta eseguendo Hera.

Altri 100mila euro sono destinati alla manutenzione ordinaria, ovvero per la messa in sicurezza dei marciapiedi, per l’eliminazione di buche o per il decoro urbano.

Infine, ripartono anche gli interventi sulla segnaletica orizzontale in tutto il territorio comunale, per ulteriori 100mila euro.

“La possibilità di eseguire i lavori adesso – afferma il Sindaco Maria Costi – non ha rilevanza soltanto dal punto di vista della sicurezza stradale. I cantieri, infatti, sono un’occasione di lavoro per tante persone in un momento nel quale diverse attività sono sospese”.