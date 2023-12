Parco Ducale di Sassuolo, dopo gli abbattimenti arrivano i nuovi alberi

È iniziata in questi giorni la messa a dimora di nuovi alberi al Parco Ducale, a reintegro di quelli abbattuti negli scorsi mesi perché fortemente compromessi ed a rischio schianto.

Le nuove piantumazioni, in corso d'esecuzione, riguardano complessivamente 90 esemplari arborei per un intervento che permetterà di ricostruire i filari alberati posti all'interno del parco, sottoposti ad interventi di abbattimento a seguito degli esiti emersi dalle indagini di stabilità e dei successivi ricontrolli svolti dal 2020 sino ad oggi.

Tutte le alberature saranno servite da idoneo impianto di irrigazione, in fase di realizzazione, che sarà collegato ai pozzi esistenti del parco Ducale, permettendo così una riduzione dei consumi e il rispetto dei principi DNSH (Do No Significant Harm), che rappresentano il pilastro centrale dei bandi PNRR.