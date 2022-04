Polisportive, bocciofile e circoli: finanziati 7 progetti per migliorare gli impianti

Riconversione di spazi per lo sviluppo di attività di riabilitazione rivolte a persone fragili e creazione di un nuovo campo da padel, ma anche azioni per l’efficientamento energetico e adeguamento degli spogliatoi e dei servizi igienici. Sono alcuni dei sette progetti di qualificazione delle strutture in diritto di superficie o in concessione patrimoniale alle associazioni sportive e alle polisportive modenesi che saranno finanziati, con uno stanziamento complessivo di 350mila euro, dopo essere stati approvati nell’ambito dell’avviso pubblico promosso nei mesi scorsi dal Comune di Modena con l’obiettivo di migliorare e rendere più funzionali gli impianti sportivi, pure per dare nuovi spazi a discipline ancora poco presenti in città. La graduatoria include altri 21 progetti, che saranno finanziati in futuro con ulteriori risorse che saranno messe a disposizione.

In particolare, i sette progetti individuati sono quelli a cui la commissione giudicatrice ha assegnato il punteggio più alto, presentati dalle società e associazioni Polivalente 87 e Gino Pini, Polisportiva Virtus Modena, Polisportiva San Donnino, Polisportiva Cognentese, Bocciofila modenese, circolo Arci Polisportiva Sacca e Polisportiva Madonnina. Per tutte e sette il contributo assegnato è di 50mila euro, per un totale appunto di 350mila euro.

Il bando era incentrato sul risparmio energetico, sul superamento delle barriere architettoniche e sulla riconversione funzionale degli impianti nel contesto del ripensamento degli obiettivi dei centri sportivi. L’avviso pubblico, inoltre, fissava il limite dell’80 per cento per la copertura economica delle spese sostenute dalle società, per massimo di 50mila euro per progetto, fissando il 31 dicembre come data entro cui concludere i lavori.

Gli altri 21 progetti che hanno avuto l’ok sono stati presentati da Polisportiva Gino Nasi, Young boys, Polisportiva Forese nord, circolo Arci Polisportiva San Faustino, Polisportiva Modena est, circolo Sirenella, il circolo ricreativo Uls 16, Equiriders, Aero club di Modena – Scuola di volo, Union 81, Polisportiva Saliceta, Polisportiva Baggiovara, Polivalente Il Torrazzo, Polisportiva 4 ville, Polisportiva Villa d’oro, Geesink team, La Fratellanza 1874, Polisportiva Corassori, Old Invicta, Polivalente San Damaso e Polisportiva Morane.

Lavori nel dettaglio

Entrando nel dettaglio dei sette progetti, alla Polivalente 87 e Gino Pini sono previsti la riconversione degli spazi per nuove attività di riabilitazione rivolte a persone fragili e interventi di efficientamento energetico con sistema di accumulo (50mila euro assegnati su una spesa progettuale prevista di 65.263 euro). Anche alla Polisportiva Virtus Modena è in programma la riconversione degli spazi con una nuova struttura per attività sportive, oltre alla creazione degli spogliatoi e agli interventi per il risparmio energetico con sistema di accumulo (50mila su 74mila euro).

Alla Polisportiva San Donnino sono previsti un nuovo campo da padel, nuovi spogliatoi per l’adeguamento igienico, interventi per il risparmio energetico, l’adeguamento delle barriere architettoniche e il rinnovo campo beach volley (50mila su 72mila euro), mentre alla Polisportiva Cognentese si provvederà a riconvertire un’area in disuso con la creazione di nuovi spazi di aggregazione e attività sportiva, ma anche azioni efficientamento energetico, illuminazione campi e rifacimento dei manti (50mila su 108.850 euro).

Alla Bocciofila modenese, invece, si procederà con l’adeguamento alla normativa antincendio e igienico-sanitaria, con riqualificazione degli spazi per attività sociali e con interventi per il risparmio energetico (50mila su 70.362 euro).

Al circolo Arci Polisportiva Sacca sono previsti la riconversione per adeguamento spazi crossfit e attività di aggregazione sociale e interventi di efficientamento energetico (50mila su 118.360 euro). Infine, alla Polisportiva Madonnina si effettueranno la sostituzione dell’impianto termico e l’adeguamento strutturale degli spazi coperti sul terrazzo, nonché l’adeguamento dell’impianto acustico della sala polivalente (50mila su 105.687 euro).