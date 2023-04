Polizia di Stato nelle scuole del territorio con il progetto educativo “Incroci”

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato hanno incontrato un gruppo di studenti della scuola secondaria di secondo grado “I.I.S.T.A.S. Lazzaro Spallanzani” di Castelfranco Emilia (MO).

Durante l’incontro gli agenti hanno stimolato la riflessione dei circa 180 studenti delle classi seconde sui rischi connessi ai viaggi “fisici e virtuali” in ambito stradale, ferroviario e sulla rete. La proposta formativa parte dalla proiezione di un cortometraggio realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia diretto dal maestro Maurizio Nichetti, sviluppandosi poi con semplici esercizi elaborati dagli psicologi della Sapienza che mirano ad attivare la sfera emozionale dei ragazzi.

Tale esperienza formativa proseguirà anche nei prossimi giorni in altre scuole della regione.

L’incontro rientra nel progetto educativo denominato “INCROCI”, promosso dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, in partenariato con il Dipartimento di psicologia della Sapienza Università di Roma, con Fondazione ANIA, con il Centro Sperimentale di Cinematografia ed in concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla sensibilità del Dirigente scolastico e alla collaborazione dei docenti.