Sisma e solidarietà, la comunità turca di Modena raccoglie materiale e alimenti

La comunità turca residente nel modenese vive con dolore ed apprensione questi giorni terribili seguiti alle devastanti scosse sismiche che hanno colpito la provincia anatolica di Kahramanmara? e il nord della Siria. Ovviamente i turchi residenti sul nostro territorio si sono attivati in vari modi per garantire sostegno ai propri connazionali colpiti dal disastro, attraverso gesti di solidarietà.

In particolare nel capoluogo, dove ha sede la moschea dell'associazione islamica turca Ditib, è stato istituito un punto di raccolta di generi di prima necessità. L'appello sta circolando in queste ore fra i cittadini turchi, ma viene esteso anche a tutti i modenesi che desiderino contribuire attivamente con un gesto benefico.

I centri di raccolta, oltre alla sede dell'associazione in via Munari, sono stati individuati anche presso il supermarket Ayan di via Piave e il Kilic Market di viale Gramsci 65. Si raccolgono in particolare:

Indumenti invernali per adulti e bambini: giacche e cappotti, impermeabili, stivali e scarpe, maglioni, pantaloni, guanti, sciarpe, berretti, calze e biancheria intima

Altri materiali: tende, letti, materassi (da tenda), sacchi a pelo, termos, torcie e powerbank

Prodotti alimentari a lunga conservazione

Alimenti per bambini

pannolini e assorbenti

prodotti per la pulizia e l'igiene personale

Un primo carico di rifornimenti partirà da Modena con un camion nella giornata da venerdì 11 febbraio.