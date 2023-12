Riaperta al transito la galleria di Casa Poggioli sulla fondovalle del Secchia

Ieri è stata riaperta con 20 giorni di anticipo la strada provinciale 486R, chiusa dallo scorso 28 agosto chiusa per consentire i lavori di messa in sicurezza urgente della galleria Casa Poggioli e di rifacimento dei giunti di dilatazione sui tre viadotti del tratto viario.

I lavori alla galleria Casa Poggioli, un’infrastruttura realizzata da Anas negli anni Ottanta che con i suoi 400 metri sottopassa l’abitato di Lugo, erano particolarmente complessi e urgenti, per la necessità di detensionare la calotta, risultata compromessa in seguito alle ispezioni e alle verifiche effettuate dalla Provincia di Reggio Emilia.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «va un ringraziamento alla Provincia di Reggio e al presidente Zanni per la rapidità di esecuzione di un intervento che restituisce alle comunità di Modena e Reggio un’arteria stradale fondamentale, da oggi ancora più sicura. Grazie poi a tutti i cittadini che in questi mesi hanno vissuto i disagi di una viabilità fortemente rivista proprio per consentire lo svolgimento delle opere».

I lavori realizzati dalla Provincia di Reggio per un importo di quasi 2,2 milioni di euro, erano iniziati il 28 agosto con un tempo di consegna di 120 giorni e per ridurre ulteriormente i disagi la Provincia di Reggio Emilia ha approfittato della chiusura della Sp 486R anche per sostituire i giunti di dilatazione dei tre viadotti Briglia di Lugo, Saltino e Cerredolo della lunghezza complessiva di tre chilometri . Nella galleria, in particolare, si è intervenuti con macchine perforatrici per inserire bulloni in vetroresina rivestiti da guaina espandibile in geotessuto lunghi almeno 6 metri: operazione particolarmente complessa, che grazie ai doppi turni di lavoro si è riusciti a concludere in anticipo.

Sulla galleria è intervenuta la Frantoio Fondovalle di Modena, mentre sui viadotti hanno lavorato Sessa costruzioni e Tecnologie lavori stradali (Tls) di Latina, Gemmalpe di Modena, Bulgarani di Parma e Tazzioli e Magnani di Castelnovo Monti, che si era occupata anche del ripristino delle frane che avevano interessato la viabilità alternativa durante la violenta ondata di maltempo di maggio.

Contestualmente alla riapertura al transito della strada provinciale 486R, via Case Poggioli, nei pressi di Lugo, ha smesso di avere diritto di precedenza, ripristinato a favore della strada provinciale 33 che porta a Ponte Secchia e della provinciale 23.