Nonantola: bibliotca, ludoteca e fonoteca riaprono al pubblico

Da martedì 15 settembre a Nonantola riapriranno tutti i servizi culturali di base nel rispetto delle regole sanitarie in vigore, con ingressi contingentati e, dove possibile, con accesso diretto al patrimonio. In tutti i servizi, gli utenti dovranno essere provvisti di mascherine e sanificarsi le mani con il gel disponibile in sede.

Biblioteca

Con la reintroduzione dell'orario invernale di apertura al pubblico, la Biblioteca Comunale tornerà ad effettuare il consueto orario di apertura al pubblico (dal martedì al sabato 14,30 – 18,30 e martedì. giovedì e sabato 10 – 12).

Gli ingressi rimangono contingentati e su prenotazione ma si potrà accedere direttamente agli scaffali, anche se per il tempo strettamente necessario ad operare la propria scelta. Uniche aree non accessibili sono quelle dedicate ai bambini dai 0 ai 5 anni e una ridotta area di saggistica. Tutti i libri però, anche quelli non direttamente accessibili, sono disponibili al prestito.

Chi desiderasse continuare a richiedere la preparazione di titoli già individuati o proposte di lettura, potrà continuare a contattare il servizio nelle modalità già da oggi in uso.

La riconsegna dei libri presi a prestito continuerà ad essere effettuata esclusivamente attraverso il box di restituzione posto all'esterno della biblioteca e sempre accessibile.

Ludoteca G. Rodari

Riapertura da giovedì 17 settembre con orario ridotto (giovedì e sabato dalle 15 alle 19) ma con un ricco calendario di laboratori tecnologici, scientifici e ludici che si terranno a piccoli gruppi. Per partecipare ai laboratori, prendere in prestito o restituire i giochi sarà necessario prenotare telefonicamente o via mail.

In questa prima fase di riapertura, per ragioni sanitarie, sarà necessariamente limitato l'accesso ad alcune aree gioco, ma non mancheranno le occasioni per divertirsi, imparare e socializzare.

Fonoteca

La Fonoteca riaprirà al pubblico mercoledì 16 settembre con il consueto orario (mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19). L’accesso non richiede prenotazione ma sarà contingentato per evitare assembramenti. Gli utenti potranno consultare il materiale a scaffale, che sarà poi opportunamente sanificato, per il tempo strettamente necessario ad operare la propria scelta. Sarà anche possibile prenotare cd via mail (fonoteca@comune.nonantola.mo.it) o telefonicamente (059 896696 in orario di apertura).