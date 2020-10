Rifacimento di strisce blu del Centro storico, istituiti divieti di sosta nella zona

Giovedì 22 ottobre in alcune aree adiacenti al centro storico verranno effettuati interventi di rifacimento delle strisce blu della sosta a pagamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante i lavori sarà vietata la sosta nell’area interessata. In particolare, le vie oggetto di intervento sono viale Martiri della Libertà (lato sinistro), piazzale Risorgimento (da via Sigonio a via Giannone), viale Muratori (da via Cavedoni a viale Trento Trieste), via Amici e via Cavedoni.