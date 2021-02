San Felice libero accesso alla biblioteca e agli scaffali

Dall'8 febbraio alla biblioteca di San Felice si può accedere autonomamente agli scaffali. Come da protocollo l’ingresso non sarà consentito a persone con temperatura corporea uguale o maggiore a 37,5 °C, misurata prima dell’accesso in biblioteca

Dallo scorso 8 di febbraio è possibile accedere autonomamente agli scaffali della biblioteca comunale “Campi-Costa Giani” di San Felice sul Panaro, per scegliere libri, audiolibri e Dvd, nel rispetto delle regole stabilite. Sarà infatti necessario essere muniti di mascherina e avere le mani igienizzate, entrando uno alla volta. In virtù di questo, sarà disponibile un disinfettante all’ingresso della biblioteca e si chiede di limitare il più possibile i tempi di ricerca.

Ai bambini sarà consentito l’accesso solo se accompagnati da un adulto, che dovrà rimanere con loro per tutta la durata della permanenza in biblioteca. Purtroppo, non è possibile accedere all’area bimbi, ma è consentito prendere a prestito i libri per bambini presenti nella sala, che verranno recuperati dalle bibliotecarie. Rimane proibito l’accesso alle sale studio, alle postazioni internet, stampe e fotocopie. Come da protocollo, si ribadisce inoltre che l’ingresso non sarà consentito a persone con temperatura corporea uguale o maggiore a 37,5 °C, misurata prima dell’accesso in biblioteca.

La biblioteca è aperta lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30, martedì e giovedì 9-13 e 15-19, sabato 9-12. Per informazioni 0535 86391/ 86392, email biblioteca@comunesanfelice.net