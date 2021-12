Scambi culturali, siglato l'accordo tra la Waikato University e L'ISSM Vecchi Tonelli

Siglato l'accordo di cooperazione internazionale tra la Waikato University, Hamilton New Zealand e L'ISSM Vecchi Tonelli di Modena e Carpi, per la condivisione di progetti e scambi formativi. In data 25 ottobre 2021 è stato siglato dal Vice Rettore Jones Alister della Waikato University, Hamilton New Zealand e dal Direttore Giuseppe Fausto Modugno dell’I.S.S.M. Vecchi Tonelli di Modena e Carpi un accordo di cooperazione per attivare progetti di ricerca e condividere le personali esperienze artistiche attraverso lo scambio di docenti e studenti. La Waikato University, con circa 13 mila studenti, è sede di un “Conservatorium” che appartiene alla Facoltà di Arti e Scienze Sociali e si è specializzato in Composition/Music Tecnology con docente il Prof. Michael Williams, tra i compositori più affermati dell’Oceania. Offre inoltre corsi di laurea tenuti da importanti solisti internazionali quali Katherine Austin (pianoforte), Lara Hall (violino), James Tennant (violoncello), Gina Sanders e James Harrison (canto lirico), Luca Manghi (flauto). A loro si affiancano Rachel Griffiths-Hughes, docente di Storia della Musica, Musica Barocca e Coro, David Dolan docente di Creative Performance e Classical Improvisation, Wayne Laird, Produzione Musicale, Gao Ping, Cross-Cultural Composizione e Performance, Glenn Riddle, Piano Pedagogy, Param Vir, Orchestrazione e Opera, Dave Whitehead, Composizione e Sound Design. Di grandissimo interesse è poi il segmento dedicato alla Musica per il Cinema con a disposizione una grande sala d’incisione e le più moderne attrezzature per la produzione musicale digitale. Secondo il sistema anglosassone, il comparto “Musica” appartiene alla sezione “School of Arts”, che annovera anche Teatro, Danza. Di rilievo è anche il John Gallagher Concert Chamber, un auditorium con 340 posti, sede di stagioni concertistiche organizzate dalla stessa Università. Il John Gallagher Concert Chamber è celebre a livello nazionale e internazionale per l’acustica progettata appositamente al suo interno per esaltare i diversi gruppi strumentali.