La Scuderia San Martino partecipa alla Befana dell'Automotoclub Storico Italiano

La Scuderia San Martino anche quest’anno è tra i Club del Motorismo Storico che partecipano alla BEFANA ASI, il primo evento dell’anno promosso da ASI SOLIDALE, il settore che coordina le attività sociali dell’Automotoclub Storico Italiano (282 Club federati e 55 Enti aderenti).

AGEOP e la CASA DELLA CARITA’ DI FOSDONDO sono i destinatari scelti questo anno per la donazione di generi alimentari e giocattoli alla Casa della Carità e regali “sospesi” per i ragazzi ricoverati al S.Orsola di Bologna e seguiti da AGEOP; ancora una volta il mondo degli appassionati ha deciso di offrire un sostegno tangibile a chi ne ha più bisogno.

Stamattina la Scuderia, presieduta da Roberto Vellani, dopo la partecipazione alla diretta facebook di ASI col suo Presidente Alberto Scuro e tutti i Club italiani aderenti, è partita col suo Bulli alla volta della Casa della Carità di Fosdondo, per la prima consegna con la Vicepresidente Francesca Manzini. La Casa di Fosdondo è una realtà di accoglienza delle persone più fragili e più bisognose, che si mantiene grazie alla solidarietà delle parrocchie e dell'intera comunità locale e al costante lavoro di volontariato di laici e consacrati.

A Graziano Marani invece, referente per AGEOP, sono stati consegnati in diretta facebook il gagliardetto di ASI SOLIDALE ed il gagliardetto della SCUDERIA, come emblema della iniziativa di beneficenza fatta a favore di AGEOP.