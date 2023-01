Scuola d'infanzia, si aprono le iscrizioni sul Centro unico comunale

A Modena, dal 9 al 30 gennaio sono aperte anche le iscrizioni alle scuole dell'infanzia del sistema integrato formato dalle scuole comunali, della Fondazione Cresci@mo, statali, appaltate, convenzionate e aderenti alla Federazione Italiana scuole materne (Fism), a cui si accede tramite il Centro unico di iscrizione del Comune. Le iscrizioni vengono infatti gestite attraverso il Centro unico presso il Settore Servizi Educativi per ottimizzare i posti disponibili a livello cittadino.

Nei giorni scorsi le famiglie interessate sono state informate sulle modalità di ammissione per il nuovo anno scolastico. Inoltre, nelle pagine internet dedicate (www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione/ scuola-dinfanzia-3-6-anni/ iscrizione-alle-scuole-di- infanzia) sono presenti materiali informativi multiligua e videotutorial per supportare i genitori. Dalla stessa pagina si può accedere anche al sito (https://virtualopenday. comune.modena.it/) per iscriversi agli open day che consentono di visitare le strutture e conoscerne l’offerta educativa; collegandosi è infatti possibile prenotare le visite per gli open day in presenza e visualizzare le varie sedi.

Possono iscriversi al primo anno delle scuole dell’infanzia i bambini nati nel 2020 residenti con almeno un genitore sul territorio comunale e anche i bambini non residenti le cui domande verranno però prese in considerazione solo dopo aver esaurito la graduatoria dei residenti, sia nei termini che fuori termine.

Come fare domanda

L’orario di funzionamento delle scuole è solitamente dalle 8 alle 16, con possibilità di richiedere l’ingresso anticipato alle ore 7.30; in alcune strutture è possibile, inoltre, richiedere il prolungamento d’orario, di norma fino alle 18.

Le domande vanno presentate esclusivamente on line tramite credenziali Spid, Cie o Cns sul sito www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione. Nel territorio comunale esistono diversi punti dove è possibile avere un supporto sia per ottenere le credenziali Spid che per la presentazione della domanda di iscrizione. Per conoscere le modalità di accesso, i giorni e gli orari di apertura dei singoli punti di assistenza si possono consultare le pagine internet dei Servizi educativi (www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione/ supporto-e-assistenza-per-i- servizi-scolastici-online).

In fase di domanda i genitori possono indicare, in ordine di preferenza, fino a un massimo di sei scuole (due comunali/Fondazione, due statali, due convenzionate/appaltate/Fism). Per ogni scuola verrà elaborata una graduatoria, in ordine decrescente, in base ai punteggi assegnati, che determinerà l’assegnazione dei posti. I criteri per l’assegnazione del punteggio riguardano: la situazione famigliare (numero componenti il nucleo famigliare, eventuale disabilità presenti, assenza di un genitore); la situazione lavorativa dei genitori (orario di lavoro, sede fuori Modena, lavoro notturno, situazioni di mobilità o licenziamento); l’affidabilità dei nonni.

Nello stesso arco di tempo, per gli utenti già frequentanti, è possibile fare domanda di trasferimento ad altra scuola d’infanzia; le domande di trasferimento concorrono ai posti disponibili al pari delle nuove domande.

Entro il mese di aprile l’ufficio pubblicherà la graduatoria dei bambini ammessi che sarà consultabile sul sito del Comune nel “Portale InformaGenitore” utilizzando le credenziali Spid/Cie/Cns del genitore che ha presentato domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all'Ufficio Ammissioni Scuole dell'Infanzia il lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 13 (tel. 059/2032708-71-75) o scrivere all'indirizzo di posta elettronica: scuole.infanzia@comune.modena. it.

Sportelli e aiuti per i genitori

A Modena sono in funzione alcuni sportelli con postazioni internet e personale disponibile a fornire assistenza ai genitori nella fase di iscrizione on line dei figli a nidi d'infanzia, scuole d'infanzia, classi prime delle scuole primarie e secondarie (elementari, medie e superiori), al servizio di ristorazione delle scuole primarie, al servizio di prescuola nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie statali, alla presentazione dell'Isee e, infine, nella registrazione per ottenere le credenziali Spid.

Servizi di supporto alle famiglie per l’iscrizione scolastica e per l’acquisizione delle credenziali Spid vengono forniti al Centro per le famiglie di via del Gambero, al Centro culturale multietnico Milinda di Largo Pucci, al Windsor Point e al My Net Garage 2.0 Windsor Park in via San Faustino, al Circolo Alchemia di via Toniolo, al NetGarage@live di via Viterbo e al Circolo Happen di strada Nazionale Canaletto Sud. Per conoscere le modalità e i giorni di apertura, oltre che i servizi prestati, si possono consultare le pagine dedicate nel portale del Settore Istruzione del Comune (www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione/ supporto-e-assistenza-per-i- servizi-scolastici-online)

Inoltre, presso il Centro educativo Memo del Comune di Modena (via Jacopo Barozzi 172) è attivo lo Sportello di supporto digitale scolastico per famiglie. Lo Sportello offre un sostegno alle famiglie che possiedono scarsa padronanza dei mezzi digitali; è gestito in diverse lingue da operatori della cooperativa sociale Gulliver: araba, albanese, turca, punjabi/urdu, francese, inglese e dialetti del Ghana e della Nigeria, e altre ancora.

Per accedere è necessario prendere appuntamento telefonando o inviando un sms/WhatsApp al numero 349 6608229 nei giorni: martedì e mercoledì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 15 alle 17.