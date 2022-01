Sant'Antonio e San Geminiano, la fiere si faranno. Con regole nuove

Si avvicinano due date segnate in rosso nel calendario dei modenesi: il 17 e il 31 dicembre. Date in cui tradizionalmente si svolgono le fiere di Sant'Antonio e di San Geminiano. Dopo la cancellazione del 2021, tanti ovviamente si domandano se le iniziative si svolgeranno o meno in virtù della situazione pandemica.

La risposta è sì. La fiera di Sant'Antonio è confermata e la macchina organizzativa si è già messa in moto. Quella di San Geminiano dovrebbe essere realizzata, ma di questi tempi il condizionale è d'obbligo e si dovrà valutare l'andamento del contagio sul territorio.

Il 10 gennaio 2022 il Comitato Provinciale di sicurezza e ordine pubblico di Modena ha definito alcune linee guida circa le sagre e le fiere in vista dell’avvicinarsi delle due fiere, come riferito da Cna Modena. Innanzitutto, non ci saranno punti del percorso mercatale in cui si possano trovare banchi uno di fronte all’altro o in concomitanza di dehors o arredi urbani; per questo le fiere saranno estese a piazza Roma, piazza Matteotti e piazza XX Settembre.

È inoltre previsto il controllo della certificazione verde per tutti gli operatori partecipanti alla fiera. Ulteriori controlli saranno eseguiti nell’arco della giornata controlli sulle presenze e sugli accessi alla fiera. In corso di valutazione l’eventualità di rendere consigliato o a limite obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 per l’accesso.

La scelta non può che suscitare reazioni differenti, fra chi è felice di poter prendere parte ad un evento tradizionale come quello del 17 e del 31 gennaio e chi invece solleva dubbi sull'opportunità di creare grandi e inevitabili assembramenti in centro storico. A ciascuno la propria valutazione.