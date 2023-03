Sospesa la circolazione in via Buozzi per il montaggio di una gru edile

Per consentire il montaggio di una gru edile di un cantiere privato, venerdì 10 marzo, nella fascia oraria dalle 8 alle 18, in via Buozzi sarà sospesa la circolazione stradale all’altezza del civico 29 e il passaggio di pedoni sarà consentito sul lato opposto della strada. In prossimità e corrispondenza dei lavori, sarà vietata la sosta con possibilità di rimozione.

Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà laterali e alle attività. Nell’area interessata dai lavori saranno infatti presenti movieri per consentire il transito di veicoli dei residenti, compatibilmente con la sicurezza del cantiere stradale, e per interdire il transito pedonale anche sul fronte opposto ai lavori in caso di necessità.