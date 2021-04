Spesa e solidarietà. Sostieni la tua comunità con una colletta cittadina libera

Fare la spesa pensando a un’altra famiglia come la tua e portala all’Emporio della solidarietà Il Melograno. Il Melograno promuove una colletta cittadina

L’associazione Il Melograno promuove una colletta cittadina libera, a favore dell’emporio cittadino, che sostiene più di 220 famiglie in difficoltà economica offrendo ascolto, accompagnamento e la possibilità di fare la spesa presso il market Il Melograno.

Purtroppo la pandemia ha ridotto drasticamente la possibilità di fare raccolte alimentari e collette in presenza presso i supermercati cittadini, che abitualmente garantivano una percentuale del fabbisogno alimentare del market.

I prodotti più indicati per la donazione nelle prossime settimane sono: spaghetti, passata di pomodoro, tonno e zucchero.

Dal 12 aprile al 31 maggio tutti i cittadini che vogliono partecipare all’iniziativa, potranno fare la spesa pensando a una famiglia come la propria e portare i beni alimentari e di prima necessità presso l’emporio Il Melograno, in via S. Simone 6 a Sassuolo, nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30, mercoledì dalle 14.00 alle 16.30.

Sabato 29 maggio dalle 14.30 alle 19.30, giornata speciale di “porte aperte” in emporio: i cittadini avranno la possibilità di consegnare con le proprie mani i beni donati e conoscere un po’ meglio il funzionamento dell’emporio. I volontari che gestiscono il market saranno infatti a disposizione per accogliere le donazioni e far vedere ciò che accadrà alla spesa: dalle mani di chi la consegna con generosità, attraverso gli scaffali dell’emporio, la spesa arriverà nel carrello di una delle famiglie che vengono sostenute dall’associazione.

Qualora impossibilitati alla consegna della spesa nei giorni e orari indicati, è possibile prendere accordi specifici telefonando al 0536/1750990 o scrivendo una mail a progetto@emporiomelograno.it.

Maggiori informazioni sulle attività dell’emporio su il sito Il Melograno