Spreco di cibo. Anche Auser Cavezzo entra nel progetto educativo

Il Centro di Educazione alla Sostenibilità CEAS Tutti per la Terra, servizio pubblico dell' Unione Comuni Modenesi Area Nord, ha proposto nelle sue scuole primarie un progetto educativo per spiegare ai bambini il valore che ha il cibo e ridurne lo spreco.

Il progetto ha avuto inizio con uno spettacolo teatrale che ha visto oltre 50 repliche e che ha coinvolto 2000 bambini di tutte le fasce di età, a cura del personaggio Cartesio e della compagnia teatrale Panda Project. Tema dello spettacolo era conoscere quanto lavoro e quanta energia c'è dietro la produzione del cibo, quante risorse della terra come acqua, suolo, piante, animali.

Per continuare ad approfondire le tematiche presentate nello spettacolo teatrale, il CEAS ha proposto alle scuole diversi approfondimenti: 30 classi sono andate a visitare il Caseificio La Cappellatta di San Possidonio, per assistere alla lavorazione del Parmigiano Reggiano, 10 classi si sono invece recate presso l'acetaia Casa Mazzetti, sede di produzione dell'oro nero di Modena. Altre 10 classi hanno partecipato ad un laboratorio per fare la pasta fresca presso la fattoria didattica Uccelliera di Medolla.

Infine 11 classi (6 di Cavezzo, 2 di San Prospero e 3 di Concordia sulla Secchia) hanno partecipato ad un laboratorio per la produzione di biscotti. Il laboratorio si è svolto presso la sede di Auser Cavezzo a cura delle volontarie e dei volontari che da anni si impegnano per attività che coinvolgono tutta la comunità. Con semplici ingredienti, offerti da Auser, e grazie a tutta l'attrezzatura necessaria, i bambini hanno potuto realizzare, con le loro mani, deliziosi biscotti che poi hanno portato a casa confezionati in un elegante sacchettino. Dall'impasto, alla cottura nel forno, al confezionamento, i piccoli cuochi sono stati grandi pasticceri per un giorno.

Si ringraziano tutti i collaboratori e tutti coloro che hanno reso possibile realizzare questo articolato progetto educativo sul nostro cibo, che da sempre allieta le nostre tavole, che ci fa stare bene, un cibo genuino, a km0, da valorizzare, sempre e mai da sprecare.