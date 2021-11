Laghi Curiel, arrivano telecamere di videosorveglianza e si amplia l'area tutelata

Installate quattro telecamere di sorveglianza ai laghi Curiel. L'intervento fa parte del progetto di rifacimento totale del sistema di videosorveglianza dell'Unione delle Terre d’Argine, finalizzato a garantire maggiore sicurezza al contesto urbano e sociale dei quattro comuni. A Campogalliano particolare attenzione riservata all'area dei laghi, meta abituale di numerosi sportivi e amanti della natura provenienti anche da fuori regione. Qui, nello specifico, i nuovi dispositivi permetteranno di monitorare su larga scala gli spazi del parcheggio ovest ed est e quelli di via Albone, vegliando sul rispetto del decoro pubblico, soprattutto durante le ore serali.

“Il regolamento di Polizia urbana ha introdotto un articolo specifico sui comportamenti vietati all'interno dei laghi Curiel – specifica il Comandante della Polizia locale dell'Unione Davide Golfieri - con la previsione di sanzione per gli atti vietati fino a 450 euro, come per la pratica del nudismo. Ci sono anche sanzioni più aspre, come nell'ambito degli atti osceni, con ammende anche di 10 mila euro, e anche fattispecie di carattere penale per i reati più gravi”.

“Questa è un'area bellissima, attrattiva, sede di attività sportive e culinarie in ogni stagione – commenta la sindaca Paola Guerzoni – la sua vastità, purtroppo, può attirare anche persone che compiono reati come il danneggiamento dei vetri, il più frequente. L'integrazione di questi nuovi dispositivi all'attuale sistema di sorveglianza, che prevede già pattugliamenti quotidiani della polizia locale ma anche del nucleo antidegrado in borghese, garantirà maggiore possibilità di intervento. Proprio per questo, raccomando ai cittadini di denunciare il prima possibile eventuali reati alle forze dell’ordine. Più si è rapidi nel farlo e maggiori sono le possibilità di verificare i movimenti all’interno dell’area”.

Le altre telecamere, tutte in 4K, sono state già installate lungo via Roma, piazza Della Bilancia, via Di Vittorio, via San Martino e via Canale Carpi. Integralmente sostituite inoltre tutte le telecamere già esistenti collocate lungo viale Italia, viale Europa, via del Passatore, piazza Pace, via Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II, via Marconi, Centro Sportivo, Isola ecologica, via del Passatore incrocio viale Europa. Tutte le camere di videosorveglianza sono condivise tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato.

Intanto anche La Regione rafforza la tutela delle “Casse di espansione del fiume Secchia” nell'ambito della Rete Natura 2000. Complessivamente si tratta di un aumento dell’estensione di 213 ettari per le Casse di espansione del fiume Secchia che di fatto raddoppia, passando da 277 a 490 ettari. L'intervento è volto a garantire la sicurezza idraulica di un territorio fortemente antropizzato come quello padano - la Regione ha scelto di non limitarsi ad attuare i previsti interventi compensativi di rinaturalizzazione, ma di rilanciare estendendo ulteriormente la superficie tutelata. Verranno così ricreati boschi planiziali, siepi, prati stabili e piccole zone umide in aree tutte di proprietà pubblica, dove non costituiscono un pericolo per la sicurezza idraulica.