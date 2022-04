Campogalliano avvia una terza "linea" del Piedibus

Il servizio Piedibus offerto dal Comune di Campogalliano agli studenti della Scuola primaria G. Marconi si arricchirà di una terza linea. Si è conclusa giovedì 7 aprile, infatti, la fase sperimentale di questo nuovo percorso che prende avvio da piazza IX Gennaio.

La sperimentazione è stata favorita dall’adesione del Comune e dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco alla campagna regionale “Siamo nati per camminare”, parte del programma Mobilityamoci 2.0, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Questo piano promuove da anni modalità di spostamento a basso impatto ambientale che interessano il trasporto pubblico, la bicicletta o, dove possibile, anche l’andare a piedi negli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Uno dei propositi del progetto è quello di educare fin dall’infanzia alla mobilità sostenibile dei futuri cittadini, tramite esperienze come quella del Piedibus.

“Parliamo di un servizio attivo ormai dal 2013 – commenta Daniela Tebasti, vicesindaca di Campogalliano e assessore alla Politiche scolastiche – che ora potrà contare ufficialmente su un terzo percorso. Il Piedibus rappresenta per Campogalliano, oggi, un vero patto di comunità che favorisce, tramite collaborazione con la scuola e varie organizzazioni del territorio, l’incremento della mobilità sostenibile, la salvaguardia della salute e lo sviluppo della socialità di grandi e piccoli”.

La terza linea denominata “Scoiattolo”, che si aggiunge alle due preesistenti “Leprotto” e “Volpino”, continuerà a essere proposta e collaudata fino a giugno, per poi essere effettiva da settembre. In queste due settimane di sperimentazione, il nuovo percorso ha visto la presenza di circa dodici bambini e dieci nuovi volontari.

Per implementare il servizio, in particolare la linea “Volpino” che parte da via Perosi e conta ogni mattina dai 30 ai 45 bambini, è sempre attiva per i cittadini la possibilità di partecipare in qualità di volontari; per farlo occorre iscriversi all’Auser di Campogalliano, inviando una mail a campogalliano@ausermodena.it o chiamando al numero 059525946 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30.