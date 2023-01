Pienone in Appennino, i modenesi (e non solo) invadono le piste

Magliaia e migliaia di persone si sono riversate nel corso del fine settimana nelle principali località sciistiche dell'Appennino, per quello che è stato il primo vero e proprio weekend di stagione invernale per il comprensorio montano modenese. Grazie alle copiose nevicate dei giorni scorsi, la macchina del turismo legato allo sci ha potuto mettersi in moto al pieno delle proprie possibilità, come da tempo auspicato dagli operatori, alle prese con un'altra stagione complicata.

Già nella giornata di ieri e ancora di più in quella di oggi, le piste del Cimone sono state prese d'assalto da tanti turisti: a fare la parte del leone ovviamente i modenesi, cittadini specialmente, in vista anche del pinte di quattro giorni dettato dalla festività di San Geminiano che si celebra martedì.

L'altissimo afflusso di persone ha messo a dura prova la viabilità locale, con i parcheggi che si sono andati rapidamente esaurendo e qualche ingorgo sia sul versante modenese che in quello dell'Abetone. Chi è arrivato più tardi ha trovato difficoltà a raggiungere in modo diretto le stazioni di partenza degli impianti: un limite connaturato alle infrastrutture del territorio.

Lo stesso, ad esempio, è accaduto anche alle Piane di Mocogno, centro dedicato allo sci di fondo e alle famiglie con bambini piccoli. La località ha fatto registrare il tutto esaurito.

Pur con qualche disagio, si è trattato di una vera e propria boccata d'ossigeno per gli operatori della montagna, alle prese con cambiamenti significativi rispetto al recente passato, dettati da un lato dalle condizioni climatiche, dall'altro dalle differenti abitudini dei fruitori della montagna. L'auspicio è che la restante porzione di stagione invernale possa continuare ad alimentare l'economia montana, che ne ha un disperato bisogno.