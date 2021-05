Ubriaco urina e si addormenta sul monumento ai caduti di Formigine: "Indecoroso"

"Indecoroso. Semplicemente indecoroso lo spettacolo a cui sono stati costretti ad assistere i formiginesi". Così Davide Romani, capogruppo consiliare e referente provinciale Lega Salvini Premier, commenta l'episodio avvenuto ieri n città. Secondo quanto riferito, un uomo completamente ubriaco ha preso a gridare e urinare sul monumento cittadino ai caduti, fino a stramazzare al suolo, sdraiato sui gradini.

"Formigine non merita queste scene e soprattutto ciò che si cela dietro queste brutte vicende, che rappresentano solo la punta dell'iceberg di fenomeni preoccupanti ed evidentemente non gestiti - attacca Romani - L'amministrazione comunale conosce e monitora le situazioni di disagio di questo tipo? Vigila su tali sacche di degrado? È in grado di contenerne le conseguenze, dalle più gravi, come il decesso nel casolare abbandonato, alle più esecrabili, come l'ultimo 'spettacolo'? Sembra essere sfuggita di mano la gestione di individui problematici, molti delle quali stranieri. A tal proposito, inutile ignorare che la finta accoglienza di persone alle quali non si forniscono reali opportunità non fa altro che ingrossare le fila dei disperati, che spesso di rivolgono all'illegalità. L'indiscriminata apertura dei porti ha purtroppo generato fenomeni dei quali paghiamo tutti gli effetti, in termini di sicurezza e di vivibilità dei nostri territori".