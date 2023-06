Una nuova ambulanza per il 118 a Sassuolo, donata da A-Zeta Gomma Spa

Una nuova donazione per la rete di soccorso dell’Emergenza-Urgenza: questa mattina, martedì 13 giugno, A-Zeta Gomma S.p.A. ha consegnato all’Azienda USL di Modena un’ambulanza che andrà a sostituire un mezzo ormai datato nel Sistema di emergenza territoriale 118 provinciale che, sul Distretto ceramico, vede anche la presenza del volontariato, con Croce Rossa di Sassuolo, AVF di Fiorano Modenese, AVAP di Maranello e le altre AVAP dei Comuni montani. L’occasione è stata la cerimonia con cui l’azienda di Sassuolo, produttrice di cinghie e nastri trasportatori, ha festeggiato il suo cinquantesimo anniversario di attività.

All’appuntamento hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni del territorio. Con loro anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Erano presenti il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani; Anna Maria Petrini, Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena; Federica Ronchetti, Direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo; Geminiano Bandiera, Direttore del Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza dell’Azienda USL di Modena; i Sindaci degli otto comuni del Distretto ceramico e gli assessori alla Sanità dei comuni di Sassuolo, Maranello, Formigine e Fiorano Modenese. Al termine della mattinata, le autorità hanno visitato lo stabilimento di A-Zeta Gomma, entrando nel cuore dei reparti per scoprire come nascono i prodotti dell’azienda.

“Un punto di riferimento per il nostro territorio come lo è A-Zeta Gomma ha deciso di fare un regalo alla città in occasione del suo 50esimo compleanno e di questo non possiamo che andare fieri e ringraziare la proprietà – dichiara il sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani -. In questi anni ci siamo resi conto di quanto importante sia il Servizio Sanitario e l’operato di medici ed infermieri: donare un’ambulanza a servizio di tutto il territorio, di fondamentale importanza per salvare vite, è davvero un gesto straordinario”.

“Ringraziamo A-Zeta Gomma S.p.A per questa preziosa e importante donazione per la rete del soccorso attivo in tutta la nostra provincia – afferma Anna Maria Petrini, Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena -. Garantire ai cittadini un pronto intervento capillare e immediato è uno degli obiettivi primari dell’assistenza sanitaria locale sul territorio e siamo grati a tutte quelle realtà private che pensano anche al benessere della comunità in cui sono nate e proseguono la loro storia”.

“Abbiamo voluto restituire alla comunità almeno una parte di quello che ci ha dato in questo mezzo secolo - aggiunge Maurizio Pistoni, Presidente e Fondatore di A-Zeta Gomma S.p.A -. La nostra azienda è nata in un garage di Sassuolo nel 1973 e attualmente conta oltre 100 dipendenti con un mercato sia nazionale che internazionale. La strada fatta è tanta, ma non dimentichiamo le nostre radici e con la donazione di questa ambulanza vogliamo rafforzare il rapporto con il territorio, manifestando la nostra gratitudine nei confronti di una comunità che, in questi 50 anni, ci ha permesso di crescere e raggiungere obiettivi importanti. Il regalo del mezzo di soccorso alla rete dell’Emergenza Urgenza non è un’azione isolata, ma è parte di un più articolato sistema di iniziative di responsabilità sociale a favore del territorio, in particolare il mondo sportivo giovanile, con l’obiettivo di promuovere i principi dello spirito di squadra, dell’impegno e della crescita personale”.