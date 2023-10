Via San Giacomo riapre alla circolazione dopo i lavori

È stata riaperta alla circolazione stradale via San Giacomo dopo i lavori di rifacimento dei sottoservizi e di ripavimentazione con lastre di selce e ciottoli dei mesi scorsi tra via Stella e corso Canalchiaro, in continuità con il tratto rinnovato in precedenza tra via Ruggera e via Stella.

La riapertura arriva in seguito alla conclusione dei lavori, nel mese di agosto, e a una prima riapertura solo al transito pedonale e ciclabile per consentire l’assestamento della nuova pavimentazione.

Il tratto finale di via San Giacomo, attualmente in stabilizzato, sarà ripavimentato in occasione della seconda parte dell’intervento di rifacimento della pavimentazione in selce e ciottoli in corso Canalchiaro, che attualmente interessa il tratto da via dei Servi a via Tre Re e che in un secondo momento si sposterà tra le vie Tre Re e San Giacomo.