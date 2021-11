Senso unico alternato, nuove variazioni alla circolazione in via Canaletto Sud

Da lunedì 22 novembre, per interventi di rinnovo delle reti gas e acqua a cura di Hera, sarà sospesa la circolazione in uscita da via del Mercato su via Canaletto sud e, su quest’ultima, sarà attivato un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

L’intervento, che avrà una durata di qualche settimana, si affianca ai lavori di asfaltatura già in corso sull’intera via del Mercato, nell’ambito dei cantieri relativi alla mobilità dell’area a Nord di Modena del Piano Periferie, che coinvolgono anche strada Canaletto Sud, via Toniolo, viale Finzi e via Gerosa.

I lavori, gestiti dalla società di trasformazione urbana CambiaMo che attua per conto del Comune il “Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione”, hanno complessivamente un valore pari a due milioni e 663 mila euro.