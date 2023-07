Piazza Matteotti, 17enne pestato da una baby gang. "C'è un problema di sicurezza"

Era in Piazza Matteotti con la fidanzata, quando ha visto un gruppo di ragazzini che tentava di rubare la sua bicicletta parcheggiata ad una decina di metri di distanza. Ha intimato loro di allontanarsi, facendo presente che il mezzo fosse suo, e loro hanno reagito scagliandosi contro di lui. Prima una testata per metterlo al tappeto, poi i calci e i pugni che gli hanno provocato un trauma cranico, un trauma toracico e una probabilmente anche una lussazione mandibolare.

E' accaduto a Stefano Grandi, 17enne modenese, ieri sera intorno alle ore 22.30. Ad aggredirlo, nel pieno centro di Modena, una baby gang composta da sette ragazzi, di età verosimilmente compresa tra i 15 e i 17 anni.

"Stefano si è salvato per la sua prontezza" dichiara la mamma Alessandra Casolari, ancora sconvolta dall'accaduto. "Quando era a terra, si è accovacciato per impedire che i calci gli lesionassero organi interni" racconta, "lo ha imparato giocando a rugby per tanti anni", e si chiede: "se fosse capitato ad un altro ragazzo, cosa sarebbe successo?".

La mamma di Stefano denuncia un problema di sicurezza in città, e afferma di voler lanciare una petizione: "è inaccettabile" dice, "è successo a mio figlio, ma non deve succedere mai più".

I genitori, dopo aver passato la notte in ospedale con loro figlio, hanno sporto denuncia contro ignoti presso i Carabinieri, intervenuti ieri sera in Piazza Matteotti insieme al personale sanitario del 118. La speranza è quella che i responsabili della brutale aggressione possano essere identificati tramite le videocamere di sorveglianza della zona.