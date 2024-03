Camionista in manovra abbatte palo e telecamera comunale, dovrà risarcire 15mila euro

Ha effettuato una manovra azzardata e, con il cassone del tir ha divelto una recinzione privata ma anche un palo della luce e due telecamere. Il conducente, un 30enne di Milano si è dato alla fuga ma a seguito di indagini condotte dal comandante Egidio Michelini è stato individuato e sanzionato con una multa da 600 euro.

Al conducente sono stati decurtati anche sei punti sulla patente professionale e dovrà risarcire danni per 15mila euro. L’episodio è avvenuto l’altra mattina a Cavezzo, in via Cavour, dopo la rotonda verso ponte Motta, intersezione via San Geminiano. Il tir, lungo 18 metri e condotto dal 30enne, intorno alle 7 del mattino ha effettuato una pericolosa inversione dopo che il conducente si è reso conto di aver sbagliato direzione di marcia.

Nel fare manovra con il cassone il camionista ha distrutto un palo della luce a Led nuovo, due telecamere della video sorveglianza cittadina, di cui una deputata alla lettura targhe ma anche la recinzione di una privata cittadina. Il palo e’ poi crollato sulla pista ciclabile dove, fortunatamente non passava nessuno. Essendo le video telecamere distrutte gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Michelini hanno sentito circa 25 persone che alle 7 del mattino - come emergeva da altri occhi elettronici - avevano percorso quel tratto di strada. Il comandate è quindi riuscito a individuare il fuggitivo, rientrato a Milano.

Il giovane conducente ha ammesso le proprie responsabilità e, oltre alla sanzione da 600 euro e alla decurtazione di sei punti sulla patente dovrà risarcire i danni per complessivi 15mila euro. Soddisfatta anche la residente che temeva di dover fare i conti con i seri danni causati dalla manovra azzardata alla sua recinzione.

Determinante per individuare il fuggitivo la collaborazione dei cittadini e in particolare la testimonianza di due studenti che, mentre erano in attesa dell’autobus, hanno assistito allo schianto confermando quanto accaduto, fornendo anche una descrizione del mezzo dopo averlo fotografato mentre si allontanava.

"Ringrazio questi ragazzi per l’alto senso civico che hanno dimostrato - afferma il sindaco Lisa Luppi - soprattutto in un momento in cui i giovani sono spesso ‘bersaglio’ di commenti negativi a fronte di episodi spiacevoli. La collaborazione degli studenti ha permesso alla polizia locale di raccogliere elementi fondamentali per individuare il responsabile del grave gesto che ha arrecato danni a beni pubblici e privati. Plauso anche per l’ottimo lavoro svolto dagli agenti della polizia locale di Cavezzo".