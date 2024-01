Violenta rapina a bordo della corriera, studente accoltellato. Bloccato l'aggressore

Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14.30, si è verificata un'aggressione a scopo di rapina a bordo di una corriera di linea Seta.Secondo quanto ricostruito dalle prime testimonianze raccolte sul posto, un giovanissimo di origine straniera avrebbe puntato un coltello contro uno studente che si trovava seduto sull'autobus, minacciandolo di consegnargli il portafogli. La giovane vittima avrebbe rifiutato categoricamente per poi cercare di alzarsi dal seggiolino. A quel punto l'aggressore lo avrebbe colpito ferendolo al volto e alla gola.

Una scena terribile avvenuta di fronte a molti ragazzi che si trovavano a bordo del mezzo. Una volta compreso l'accaduto, l'autista del bus ha fermato il mezzo per far scendere i passeggeri: l'intervento immediato della Polizia Locale di Modena - presente in zona anche con agenti in borghese - ha permesso di bloccare prontamente l'aggressore. E' stata anche recuperata l'arma del delitto.

Lo studente ferito è stato soccorso dal personale sanitario e dal medico del 118. E' stato poi accompagnato in ospedale e al momento non si conoscono le sue esatte condizioni. ++ Articolo in aggiornamento ++